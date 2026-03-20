Logo design contest: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, लोगो डिजाइन कर जीतें ₹50,000

वहीं, “माय विलेज चैलेंज” के अंतर्गत प्रतिभागी 30 से 60 सेकंड का वीडियो बनाकर अपने गांव के विकास, रोजगार सृजन और आजीविका के अवसरों को दर्शा सकते हैं। वीडियो किसी भी भारतीय भाषा में तैयार किया जा सकता है और उसका आकार 25 एमबी तक होना चाहिए। चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करने का मौका भी मिलेगा।