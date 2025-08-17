जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर में आधी रात ऐसे प्रगटे कान्हा… एक झलक के लिए निहाल हुआ शहर

जयपुर। जन्माष्टमी का दिन मानो शहर के लिए द्वापर युग का पुनर्जागरण बन गया। गोविंददेवजी मंदिर में प्रवेश करते ही हर ओर 'हरे कृष्ण… गोविंद… राधे-श्याम' की गूंज से वातावरण कंपायमान हो उठा। कतारों में खड़े बच्चे हों या बुजुर्ग, हर मन में बस एक ही आकांक्षा थी… आराध्य गोविंद के दिव्य दर्शन हो जाएं। पीताम्बर वस्त्रों और अद्वितीय अलंकारों से सजे ठाकुरजी के विग्रह के सामने आते ही भक्तों के कदम रुक गए, मानो समय ठहर गया हो।