जन्माष्टमी पर खाटूश्यामजी जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी… इन रूटों पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें

सीकर। जन्माष्टमी के अवसर पर खाटूश्यामजी धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देशभर से उमड़ रही भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने भक्तों की सुविधा को लेकर विशेष रेल सेवाएं शुरू की हैं। दिल्ली-रींगस-दिल्ली और फुलेरा-रेवाड़ी-फुलेरा मार्ग पर दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04415, दिल्ली-रींगस स्पेशल ट्रेन 15 और 16 अगस्त को दिल्ली से रात 8:40 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:30 बजे रींगस पहुंचेगी। वहीं, वापसी के लिए गाड़ी संख्या 04416, रींगस-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 15, 16 और 17 अगस्त को सुबह 5:05 बजे रींगस से चलेगी और दोपहर 1:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
इस ट्रेन में 7 जनरल कोच, 7 स्लीपर कोच और 2 गार्ड डिब्बे शामिल होंगे। ट्रेन का ठहराव दिल्ली सराय, दिल्ली कैंट, गुड़गांव, पटौदी रोड, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, लोहारू, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़ और सीकर स्टेशनों पर रहेगा।
इसके साथ ही गाड़ी संख्या 09703, फुलेरा-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 16 और 17 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे फुलेरा से रवाना होकर शाम 7 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। वापसी के लिए गाड़ी संख्या 09704, रेवाड़ी-फुलेरा ट्रेन रेवाड़ी से रात 8:20 बजे प्रस्थान कर रात 1:05 बजे फुलेरा पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव रेनवाल, रींगस, श्रीमाधोपुर, कांवट, नीमकाथाना, मावंडा, डाबला, नारनौल और अटेली स्टेशनों पर होगा।
रेलवे का कहना है कि जन्माष्टमी के दौरान खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, ऐसे में इन विशेष ट्रेनों से भक्तों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और भीड़ का दबाव भी कम होगा।