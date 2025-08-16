जन्माष्टमी पर खाटूश्यामजी जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी… इन रूटों पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04415, दिल्ली-रींगस स्पेशल ट्रेन 15 और 16 अगस्त को दिल्ली से रात 8:40 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:30 बजे रींगस पहुंचेगी। वहीं, वापसी के लिए गाड़ी संख्या 04416, रींगस-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 15, 16 और 17 अगस्त को सुबह 5:05 बजे रींगस से चलेगी और दोपहर 1:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी।