जयपुर के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी: कल निकलेगी तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी; हर तीसरे बुजुर्ग को मिलेगा तीर्थाटन का मौका

योजना के तहत प्रदेशभर में कुल 1,15,302 फार्म भरे गए हैं। इनमें 1,84,494 बुजुर्गों ने देश के विभिन्न तीर्थों की यात्रा के लिए आवेदन भरा है। कोटा सीमित होने के कारण जयपुर से औसतन हर तीसरे बुजुर्ग और प्रदेश से चौथे आवेदक को तीर्थाटन का अवसर मिलेगा। निर्धारित कोटे के अनुसार जयपुर से सबसे ज्यादा 4,905 और सलूंबर से सबसे कम 463 तीर्थ यात्री ट्रेन और हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करेंगे।