जयपुर

जयपुर के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी: कल निकलेगी तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी; हर तीसरे बुजुर्ग को मिलेगा तीर्थाटन का मौका

Senior Citizen Pilgrimage Scheme: देवस्थान विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 56 हजार बुजुर्गों को विभिन्न तीर्थों की यात्रा कराई जाएगी।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 24, 2025

Senior-Citizen-Pilgrimage-Scheme
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। जीवन की भागदौड़ और जिम्मेदारियों में कब उम्र ढल जाती है, पता ही नहीं चलता। बरसों तक परिवार के लिए जीने वाले बुजुर्ग अब वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थांटन के जरिए आत्मिक शांति का अनुभव लेंगे। देवस्थान विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 56 हजार बुजुर्गों को विभिन्न तीर्थों की यात्रा कराई जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद अब देवस्थान विभाग ने जिलेवार यात्रियों का कोटा भी तय कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार 25 से 29 अगस्त तक जिलेवार लॉटरी निकाली जाएगी। जयपुर जिले की लॉटरी सोमवार को खुलेगी। फिर अगले महीने से ट्रेन और हवाई जहाज से चयनित बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराई जाएगी।

इतने हुए आवेदन

योजना के तहत प्रदेशभर में कुल 1,15,302 फार्म भरे गए हैं। इनमें 1,84,494 बुजुर्गों ने देश के विभिन्न तीर्थों की यात्रा के लिए आवेदन भरा है। कोटा सीमित होने के कारण जयपुर से औसतन हर तीसरे बुजुर्ग और प्रदेश से चौथे आवेदक को तीर्थाटन का अवसर मिलेगा। निर्धारित कोटे के अनुसार जयपुर से सबसे ज्यादा 4,905 और सलूंबर से सबसे कम 463 तीर्थ यात्री ट्रेन और हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करेंगे।

प्रदेशभर से चयनित छह हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपति नाथ मंदिर की यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 85,036 आवेदन आए हैं। रेलमार्ग से रामेश्वरम-मदुरई पहली और बिहार शरीफ अंतिम पसंद लिखी है। रामेश्वरम के बाद जगन्नाथपुरी- कोणार्क व गंगासागर की यात्रा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है।

प्रभारी मंत्री रहेंगे मौजूद

जिले के प्रभारी मंत्री 25 से 29 अगस्त के बीच जिला कलेक्टर, एसपी, जिला परिषद सीईओ, चिकित्सा विभाग, पर्यटन और देवस्थान विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी के बीच अपने-अपने जिला प्रभार वाले जिलो में लॉटरी निकालेंगे। इसके जरिये तीर्थ यात्रा में जाने वाले सीनियर सिटीजन का चयन होगा।

इस बार जयपुर से 4379 बुजुर्ग रेल मार्ग और 526 हवाई मार्ग से तीर्थयात्रा पर जाएंगे। इस बार जयपुर से ऑनलाइन भरे गए 11378 फॉर्म में 18423 यात्रियों ने आवेदन किया है। इस वित्तीय वर्ष की पहली ट्रेन एक सितंबर को रवाना होगी।

हाल-ए-राजस्थान

-1,15,302 फार्म भरे गए
-1,84,494 बुजुर्गों ने देश के विभिन्न तीर्थों की यात्रा के लिए ऑनलाइन किया आवेदन

हाल-ए-जयपुर

11378 फॉर्म भरे जयपुर के बुजुर्गों ने
18423 वरिष्ठजन ने किया आवेदन
4,905 वरिष्ठजन करेंगे ट्रेन, हवाई मार्ग से यात्रा
4379 बुजुर्ग रेल और 526 हवाई मार्ग से
463 तीर्थ यात्री जाएंगे सलूंबर से
(योजना के तहत प्रदेश में सबसे कम कोटा)

ट्रेनें जल्द होंगी रवाना

विभाग की ओर से यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लॉटरी निकलने के बाद जल्द से जल्द ट्रेनें रवाना होगी। बुजुर्गों को कोई परेशानी न हो। इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।
-रतन योगी, सहायक आयुक्त, जयपुर प्रथम देवस्थान विभाग

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी: कल निकलेगी तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी; हर तीसरे बुजुर्ग को मिलेगा तीर्थाटन का मौका

