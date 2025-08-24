Rajasthan: भूमि आवंटन की नई नीति को भजनलाल सरकार की मंजूरी, अब कौड़ियों के दाम या फ्री में नहीं मिलेगी जमीन

-आवंटन के बाद भूमि का आंशिक उपयोग करने पर बाकी भूमि को निरस्त किया जा सकेगा। अभी आंशिक भूमि निरस्तीकरण का प्रावधान नहीं था।

-निजी निवेशकों, कम्पनियों, ट्रस्ट, सरकारी विभाग, उपक्रमों एवं निकायों, समाचार पत्रों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन के लिए भी नीति में ही प्रावधान किए गए हैं।

-राजकीय, अर्द्धराजकीय उपयोग के लिए विभागों को भूमि आवंटन के प्रकरण में निर्धारित क्षेत्रफल की सीमा तक निःशुल्क आवंटन स्थानीय निकाय स्तर पर ही किया जा सकेगा।