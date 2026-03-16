LPG Crisis: राजस्थान के 50 हजार होटल-रेस्टोरेंटों को बड़ी राहत, आज से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई होगी शुरू

फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र लूनिवाल ने कहा कि 6-7 दिनों से प्रदेश के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट को एक भी कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिला था। स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि जयपुर में करीब 1300 होटलों सहित प्रदेश में 15 हजार होटल और 35 हजार रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गए थे। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर संचालकों ने इंडक्शन और डीजल भट्ठी का सहारा लिया, लेकिन यह काफी खर्चीला साबित हुआ। इस संकट के कारण कई होटलों को अपने 'मेन्यू' तक में बदलाव करना पड़ा। लेकिन अब सरकार की ओर से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई की जाएगी। यह राहत की बात है।