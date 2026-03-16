16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

LPG Crisis: राजस्थान के 50 हजार होटल-रेस्टोरेंटों को बड़ी राहत, आज से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई होगी शुरू

राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से जारी एलपीजी संकट के बीच राहत की बड़ी खबर आई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Mar 16, 2026

Commercial Gas Cylinder, Commercial Gas Cylinder Latest News, Commercial Gas Cylinder Update News, Commercial Gas Cylinder Shortage, Commercial Gas Cylinder Crisis, Commercial LPG cylinders, Limited supply, Registered consumers, Hotel industry, Restaurants, Hostels, Industrial units, Tourism sector, Partial allocation, Government relief, Production impact, Seasonal demand, Price fluctuation, Black marketing crackdown, Petroleum Ministry

फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से जारी एलपीजी संकट के बीच राहत की बड़ी खबर आई है। प्रदेश की होटल इंडस्ट्री, जो गैस किल्लत के चलते 'वेंटिलेटर' पर पहुंच गई थी, उसे अब नई 'ऑक्सीजन' मिली है। ऑयल कंपनियों ने रविवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बहाल कर दी है, जिसके बाद आज से जयपुर सहित प्रदेशभर के करीब 50 हजार होटल और रेस्टोरेंटों में सामान्य कामकाज शुरू होने की उम्मीद है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग शुरू हो चुकी है और आज करीब 30 फीसदी प्रतिष्ठानों को सप्लाई मिल जाएगी। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अफवाह फैलाकर जनता के बीच 'पैनिक' किया, जबकि ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर आपूर्ति निरंतर जारी है।

6 दिन से ठप थी सप्लाई, इंडक्शन और डीजल भट्ठी से बढ़ा खर्च

फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र लूनिवाल ने कहा कि 6-7 दिनों से प्रदेश के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट को एक भी कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिला था। स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि जयपुर में करीब 1300 होटलों सहित प्रदेश में 15 हजार होटल और 35 हजार रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गए थे। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर संचालकों ने इंडक्शन और डीजल भट्ठी का सहारा लिया, लेकिन यह काफी खर्चीला साबित हुआ। इस संकट के कारण कई होटलों को अपने 'मेन्यू' तक में बदलाव करना पड़ा। लेकिन अब सरकार की ओर से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई की जाएगी। यह राहत की बात है।

रेहड़ी-पटरी वालों को भी मिलेगी राहत

वहीं, सिलेंडर नहीं मिलने के कारण शहर में कई जगह खान-पान की रेहड़ियां बंद हो गई थीं। अब सप्लाई शुरू होने से इन छोटे दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

बाजार में बढ़ी इंडक्शन की मांग

गैस संकट का असर बाजार के ट्रेंड पर भी दिखा। पिछले एक सप्ताह में इंडक्शन चूल्हों की बिक्री में अचानक उछाल आया है। सिलेंडर की अनिश्चितता को देखते हुए अधिकांश संचालकों ने बिजली से चलने वाले उपकरणों को अपनी रसोई का हिस्सा बना लिया है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटा जा सके।

घरेलू गैस के लिए अभी भी 'जंग'

एक तरफ कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अभी भी मारामारी मची हुई है। रविवार को भी कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लाइने देखी गई।

कांग्रेस का प्रदर्शन जारी

एलपीजी किल्लत ने प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। गैस एजेंसियों पर मची अफरा-तफरी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से लगतार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए सरकार ने कहा कि व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही हैं और विपक्ष केवल भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर रहा है। प्रशासन का दावा है कि अगले दो-तीन दिनों में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

सावधान! आपके लाडले की आंखों की रोशनी छीन रहा है मोबाइल: SMS अस्पताल की OPD में हर दिन पहुंच रहे 70 बच्चे
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Mar 2026 10:53 am

Published on:

16 Mar 2026 10:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / LPG Crisis: राजस्थान के 50 हजार होटल-रेस्टोरेंटों को बड़ी राहत, आज से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई होगी शुरू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर की कॉलोनियों में बजीं थालियां…बुलडोजर का 87 कॉलोनियों में डर, सांगानेर-बगरू में लोगों ने दिखाई एकजुटता

जयपुर

RBSE 10th Result 2026 : 10वीं कक्षा के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, परीक्षार्थी तैयार हो जाएं, उल्टी गिनती शुरू

RBSE 10th Result 2026 Big update candidates should get ready countdown begins
जयपुर

Pradeep Mishra: जयपुर में 20 मार्च से गूंजेगी शिव कथा, प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे श्री शिव पुराण, 11,000 महिलाओं की निकली कलश यात्रा

जयपुर

जयपुर ट्रैफिक पर खुला पत्र: ट्रैफिक बना पहेली, क्या सिर्फ बैरिकेड ही है समाधान? वैज्ञानिक सर्वे और संवाद की जरूरत

पुलिस मुख्यालय राजस्थान, (फोटो सोर्स: पत्रिका)
ओपिनियन

राजस्थान में कब खत्म होगी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत? मंत्री सुमित गोदारा ने बता दी डेडलाइन

Rajasthan Sumit Godara Says Commercial LPG Supply Will Normalise in 7-10 Days After Talks With Centre
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.