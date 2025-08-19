शिक्षकों-कर्मचारियों को लेकर मदन दिलावर का बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार-अश्लीलता करने पर घर के बाहर लगेगी जांच रिपोर्ट

मदन दिलावर ने कहा कि भ्रष्टाचार, अश्लीलता और ACB से जुड़े गंभीर मामलों में दोषी पाए गए अधिकारी और कर्मचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दोषियों पर कार्रवाई होगी। उनके घर के बाहर जांच प्रकरण की रिपोर्ट भी चस्पा की जाएगी। ताकि उनके परिवार को भी उनकी करतूतों का पता लगे।