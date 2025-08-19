Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

शिक्षकों-कर्मचारियों को लेकर मदन दिलावर का बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार-अश्लीलता करने पर घर के बाहर लगेगी जांच रिपोर्ट

शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने भ्रष्ट और अश्लीलता करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 19, 2025

madan dilawar
Photo Patrika- Madan Dilawar X Handle (File Photo)

Madan Dilawar News: राजस्थान के शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने भ्रष्ट और अश्लीलता करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षामंत्री ने मंगलवार को शिक्षा संकुल सभागार में विभागीय लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली।

इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ ही जांच रिपोर्ट को उनके घर के बाहर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर मुहर लग गई है।

शिक्षामंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार और अश्लीलता करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। जांच रिपोर्ट को संबंधित कर्मचारी के घर के बाहर लगाया जाएगा। जिससे उनकी करतूत परिवार और रिश्तेदारों को पता चल सके।

घर के बाहर चस्पा की जाएगी जांच रिपोर्ट

मदन दिलावर ने कहा कि भ्रष्टाचार, अश्लीलता और ACB से जुड़े गंभीर मामलों में दोषी पाए गए अधिकारी और कर्मचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दोषियों पर कार्रवाई होगी। उनके घर के बाहर जांच प्रकरण की रिपोर्ट भी चस्पा की जाएगी। ताकि उनके परिवार को भी उनकी करतूतों का पता लगे।

Published on:

19 Aug 2025 09:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / शिक्षकों-कर्मचारियों को लेकर मदन दिलावर का बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार-अश्लीलता करने पर घर के बाहर लगेगी जांच रिपोर्ट

