Mahi Dem: खुशखबरी, माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला 7 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट जल्द होगा साकार

अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खंड सलूंबर ने वाप्कोस लिमिटेड को कार्यादेश जारी किए हैं, और वाप्कोस द्वारा प्रस्तुत इन्सपेक्शन रिपोर्ट को विभाग ने अनुमोदित कर लिया है। कुमावत ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने पर उदयपुर, सिरोही, पाली और जोधपुर जिलों में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान होगा। साथ ही, 16 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों को भी बड़ा लाभ होगा। यह परियोजना राजस्थान के लिए जल संकट के समाधान में मील का पत्थर साबित होगी।