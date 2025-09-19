Rajasthan: महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, माता-पिता की पेंशन में बढ़ोतरी; जानें कैबिनेट बैठक के 5 बड़े फैसले

कैबिनेट ने जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल के प्रारूप को मंजूरी दी। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि महाराणा प्रताप का नाम हिंदुस्तान में गौरव का प्रतीक है। उनके नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय खेलों को विशेष प्रोत्साहन देगा। यह यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी पर शोध को बढ़ावा देगी, जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन और खेलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगी।