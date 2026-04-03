Food Security Scheme: राजस्थान के राशन कार्डधारियों को बड़ी राहत, एक साथ मिलेगा 3 महीने का FREE गेहूं

मई और जून का गेहूं अप्रेल माह के आवंटन के साथ प्राथमिकता के आधार पर वितरित किया जाएगा। जिला रसद अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम से पूरी मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों तक समय पर आपूर्ति की जिम्मेदारी दी है। वितरण के दौरान ग्राहक पर्ची पॉस मशीन से जुड़े वेइंग स्केल पर वास्तविक वजन देखने के बाद ही जारी की जाएगी। साथ ही आवंटन, उठाव और वितरण से संबंधित सभी प्रविष्टियां विभागीय पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी।