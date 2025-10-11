Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

शराब के नशे में सांसद राजकुमार रोत को दी जान से मारने की धमकी, आरोपी बोला- नशा उतरने पर कमेंट डिलीट किया

पूछताछ में आरोपी का कहना है कि कमेंट करते वक्त वह शराब के नशे में था और नशा उतरने के बाद उस कमेंट को डिलीट भी कर दिया था।

2 min read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 11, 2025

threat to MP Rajkumar Roat

सांसद राजकुमार रोत। फाइल फोटो- पत्रिका

डूंगरपुर-बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक लाइव पोस्ट पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 65 वर्षीय चंद्रवीर सिंह परिहार को उदयपुर और बांसवाड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है।

फेसबुक अकाउंट तक डिलीट किया

पूछताछ में आरोपी का कहना है कि कमेंट करते वक्त वह शराब के नशे में था और नशा उतरने के बाद उस कमेंट को डिलीट भी कर दिया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना फेसबुक अकाउंट तक डिलीट कर दिया था। ऐसे में उसे ट्रेस करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। आरोपी धूल जी का गडा, लोहारिया, बांसवाड़ा का निवासी है।

लाइव पोस्ट पर दी थी धमकी

गौरतलब है कि बीते दिनों सांसद रोत फेसबुक पर लाइव पोस्ट के जरिए पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने उदयपुर जिले के नाई थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस एक हत्या के मामले में आदिवासियों को झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी जमीनें हड़पने का प्रयास कर रही है। इस दौरान चंद्रवीर सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लाइव कमेंट में सांसद को गोली मारने की धमकी दी और इसके लिए एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की।

यह वीडियो भी देखें

आरोपी चंद्रवीर सिंह ने सांसद पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। उसने सांसद राजकुमार रोत को ईसाई होने और सर्व समाज में माहौल खराब करने का दोषी ठहराया था। इस धमकी के बाद सांसद राजकुमार रोत ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए डीजीपी व आईजी को पत्र लिखकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

11 Oct 2025 06:50 pm

11 Oct 2025 06:48 pm

