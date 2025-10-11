शराब के नशे में सांसद राजकुमार रोत को दी जान से मारने की धमकी, आरोपी बोला- नशा उतरने पर कमेंट डिलीट किया

गौरतलब है कि बीते दिनों सांसद रोत फेसबुक पर लाइव पोस्ट के जरिए पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने उदयपुर जिले के नाई थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस एक हत्या के मामले में आदिवासियों को झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी जमीनें हड़पने का प्रयास कर रही है। इस दौरान चंद्रवीर सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लाइव कमेंट में सांसद को गोली मारने की धमकी दी और इसके लिए एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की।