Jaipur: बाथरूम में 7 साल के बच्चे से 30 साल के युवक ने किया कुकर्म, रोने और चीखने की आवाज सुनकर लोगों ने खुलवाया गेट

30 वर्षीय युवक ने 7 साल के बालक से कुकर्म किया। बाथरूम में बंद बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोगों ने उसे बाहर निकाला। बच्चे ने आपबीती बताई तो लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 19, 2025

minor child

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Crime News: जयपुर के महेश नगर थाना इलाके में मंगलवार को एक 30 साल के युवक ने 7 साल के बालक से कुकर्म किया। पुलिस के अनुसार घटना बालक के नहाते समय हुई। जब वह बाथरूम में था।

चीख-पुकार सुनकर लोगों ने खुलवाया गेट

बाथरूम में बंद बच्चे की अचानक चीख-पुकार सुनकर पास में मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्हें कुछ अनहोनी का शक हुआ तो उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खुलवाया। जिसमें से डरा-सहमा और रोता हुआ बच्चा बाहर निकला।

बालक ने बताई आपबीती

बच्चे ने बाहर आते ही अपनी आपबीती सुनाई। उसके बयान सुनकर लोगों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। मौके पर ही कुछ लोगों ने आरोपी की पिटाई भी कर दी।

आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर थाने लाई पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महेश नगर इलाके में पहुंची। पुलिस ने आरोपी को भीड़ से छुड़वाया और उसे थाने ले आई। पुलिस ने बताया कि बालक द्वारा बताए गए बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

बच्चे का करवाया मेडिकल

पीड़ित बालक के परिजनों के बयान भी पुलिस ने रिकॉर्ड किए। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा ताकि घटना की पुष्टि चिकित्सकीय रूप से की जा सके। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Nov 2025 08:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: बाथरूम में 7 साल के बच्चे से 30 साल के युवक ने किया कुकर्म, रोने और चीखने की आवाज सुनकर लोगों ने खुलवाया गेट

