Jaipur: बाथरूम में 7 साल के बच्चे से 30 साल के युवक ने किया कुकर्म, रोने और चीखने की आवाज सुनकर लोगों ने खुलवाया गेट

Rajasthan Crime News: जयपुर के महेश नगर थाना इलाके में मंगलवार को एक 30 साल के युवक ने 7 साल के बालक से कुकर्म किया। पुलिस के अनुसार घटना बालक के नहाते समय हुई। जब वह बाथरूम में था।
बाथरूम में बंद बच्चे की अचानक चीख-पुकार सुनकर पास में मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्हें कुछ अनहोनी का शक हुआ तो उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खुलवाया। जिसमें से डरा-सहमा और रोता हुआ बच्चा बाहर निकला।
बच्चे ने बाहर आते ही अपनी आपबीती सुनाई। उसके बयान सुनकर लोगों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। मौके पर ही कुछ लोगों ने आरोपी की पिटाई भी कर दी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महेश नगर इलाके में पहुंची। पुलिस ने आरोपी को भीड़ से छुड़वाया और उसे थाने ले आई। पुलिस ने बताया कि बालक द्वारा बताए गए बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
पीड़ित बालक के परिजनों के बयान भी पुलिस ने रिकॉर्ड किए। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा ताकि घटना की पुष्टि चिकित्सकीय रूप से की जा सके। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
