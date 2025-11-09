Rajasthan: ‘मेरी शादी करवाओ…’, 43 साल के कुंवारे युवक की पूर्व विधायक से अनोखी फरियाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लेटर

फोटो: सोशल मीडिया
Former MLA Ramlal Sharma: राजस्थान के चौमूं में एक दिलचस्प और अजीबोगरीब मामला सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। 43 साल के एक अविवाहित युवक कैलाश शर्मा ने पूर्व विधायक रामलाल शर्मा से अपनी शादी करवाने की अपील करते हुए एक लेटर लिखा है।
कैलाश का लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूज़र्स इस पर तरह-तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं। इस लेटर के माध्यम से कैलाश ने पूर्व विधायक से यह अनुरोध किया है कि वह उनकी शादी करवाने में मदद करें क्योंकि उनकी उम्र अब 43 साल हो चुकी है और वे अब तक अविवाहित हैं।
राजस्थान के चौमूं के चीथवाडी गांव निवासी कैलाश शर्मा ने पूर्व विधायक रामलाल शर्मा को पत्र लिखकर यह बताया कि उन्होंने तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर उनके बयान को सुना था, जिसमें पूर्व विधायक ने 40 साल से ऊपर के अविवाहित युवाओं की शादी करवा कर सामाजिक पहल करने की बात कही थी।
कैलाश ने उसी बयान का हवाला देते हुए लिखा कि अब उनकी उम्र 43 वर्ष हो चुकी है और अब तक उनका विवाह नहीं हुआ है इसलिए वे पूर्व विधायक से आग्रह करते हैं कि उनकी भी शादी करवा दी जाए।
दरअसल कुछ समय पहले चौमूं में एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने भी भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने मंच से यह बयान दिया था कि वे 40 वर्ष से ऊपर के अविवाहितों की शादी के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
कैलाश शर्मा ने उसी बयान से प्रेरित होकर यह पत्र लिखा और पूर्व विधायक से मदद की अपील की। हालांकि इस पत्र पर अब तक पूर्व विधायक का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
