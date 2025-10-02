Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: विवाहिता ने किया सुसाइड, मां के शव के पास बैठकर रोती रही दोनों बेटियां, ससुराल वाले बेटा नहीं होने पर करते थे प्रताड़ित

Woman Harassment For Dowry: शादी के समय सुशील को आर्मी में कार्यरत बताया गया था जबकि वह सिविल डिफेंस में कार्यरत निकला। एफआइआर में आरोप है कि शादी के 6 माह बाद ही सुशील ने दहेज की मांग कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 02, 2025

Demo Pic: Patrika

Married Woman Committed Suicide: जयपुर के वैशाली नगर इलाके में सोमवार शाम एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला। शव को कांवटिया अस्पताल भेजा गया जहां बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया गया।

2018 में हुई थी शादी

थानाधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि मृतका विनोद की शादी 2018 में सीकर निवासी सुशील से हुई थी। वह पिछले कुछ वर्षों से परिवार सहित वैशाली नगर में रह रही थी।

आर्मी में कार्यरत बताकर की थी शादी

शादी के समय सुशील को आर्मी में कार्यरत बताया गया था जबकि वह सिविल डिफेंस में कार्यरत निकला। एफआइआर में आरोप है कि शादी के 6 माह बाद ही सुशील ने दहेज की मांग कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पहले 4 लाख रुपए दिए गए फिर जमीन बेचकर 18 लाख रुपए और दिए गए। इसके बावजूद विवाद और झगड़े चलते रहे।

बेटा न होने पर करते थे प्रताड़ित

मृतका के परिजन के अनुसार विनोद की दो बेटियां हैं और ससुराल पक्ष उसे बेटा न होने के कारण ताने मारकर परेशान करता था। जुलाई में वह दोनों बेटियों के साथ पीहर चली गई थी।

रोती रही बेटियां

बाद में वह ससुराल आ गई और हाल ही 20 सितंबर को सुशील ने 30 हजार रुपए लाने के लिए उसे पीहर भेजा। रुपए की व्यवस्था न होने पर वह रविवार को वैशाली नगर स्थित ससुराल लौटी और सोमवार को आत्महत्या कर ली। जिसके बाद दोनों बेटियां मां के शव के पास बैठकर फूट-फूटकर रोती रही

ये भी पढ़ें

Kota: रुला देगा TV के बाल कलाकार की अंतिम विदाई का दृश्य, एक साथ मुक्तिधाम पहुंची 2 बेटों की अर्थी
कोटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 08:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: विवाहिता ने किया सुसाइड, मां के शव के पास बैठकर रोती रही दोनों बेटियां, ससुराल वाले बेटा नहीं होने पर करते थे प्रताड़ित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वाइल्डलाइफ वीक आज से: स्कूली बच्चों को झालाना में करवाई जाएगी नि:शुल्क जंगल सफारी, बाघिन रानी के 5 शावकों का होगा नामकरण

Jaipur Wildlife Week Begins Today
जयपुर

पत्नी Plot और Cash मांगती है, मानसिक प्रताड़ना देती है… कहती है साथ नहीं रहना, कोर्ट पहुंचे पति को ऐसे मिली राहत

जयपुर

IMD Alert: भारी बारिश के चलते ढूंढ नदी का जलस्तर बढ़ा, चाकसू-दौसा स्टेट हाईवे रहा जाम; आज 24 जिलों में बारिश का अलर्ट

Heavy-rain
जयपुर

रेलवे की नई सुविधा, अब श्योदासपुरा पदमपुरा में रुकेंगी 3 जोड़ी ट्रेनें, रूणिचा एक्सप्रेस में लगेगी एलएचबी रैक

Railways New Facility Now 3 Pairs of Trains will stop at Sheodaspura Padampura Runicha Express LHB rack installed
जयपुर

Dussehra 2025: जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, आज रोडवेज बसों का रूट रहेगा डायवर्ट

Jaipur Dussehra Traffic Plan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.