Jaipur: विवाहिता ने किया सुसाइड, मां के शव के पास बैठकर रोती रही दोनों बेटियां, ससुराल वाले बेटा नहीं होने पर करते थे प्रताड़ित

Married Woman Committed Suicide: जयपुर के वैशाली नगर इलाके में सोमवार शाम एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला। शव को कांवटिया अस्पताल भेजा गया जहां बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया गया।
थानाधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि मृतका विनोद की शादी 2018 में सीकर निवासी सुशील से हुई थी। वह पिछले कुछ वर्षों से परिवार सहित वैशाली नगर में रह रही थी।
शादी के समय सुशील को आर्मी में कार्यरत बताया गया था जबकि वह सिविल डिफेंस में कार्यरत निकला। एफआइआर में आरोप है कि शादी के 6 माह बाद ही सुशील ने दहेज की मांग कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पहले 4 लाख रुपए दिए गए फिर जमीन बेचकर 18 लाख रुपए और दिए गए। इसके बावजूद विवाद और झगड़े चलते रहे।
मृतका के परिजन के अनुसार विनोद की दो बेटियां हैं और ससुराल पक्ष उसे बेटा न होने के कारण ताने मारकर परेशान करता था। जुलाई में वह दोनों बेटियों के साथ पीहर चली गई थी।
बाद में वह ससुराल आ गई और हाल ही 20 सितंबर को सुशील ने 30 हजार रुपए लाने के लिए उसे पीहर भेजा। रुपए की व्यवस्था न होने पर वह रविवार को वैशाली नगर स्थित ससुराल लौटी और सोमवार को आत्महत्या कर ली। जिसके बाद दोनों बेटियां मां के शव के पास बैठकर फूट-फूटकर रोती रही
