Today Weather: 4 जिलों में हुई बारिश, आज 6 जिलों में येलो अलर्ट, राजस्थान में दिसंबर में भी आई ये चेतावनी

कोटा शहर में बादल, हवा की नमी और रात के समय तापमान में गिरावट के चलते कोहरे की स्थितियां बनी हुई हैं। कोटा सहित हाड़ौती में इन दो दिनों में सुबह व देर शाम सर्द हवा के कारण ठंडक और बढ़ सकती है। दिन में धूप खिलने के बाद ही मौसम में कुछ राहत मिलेगी। कोटा में शुक्रवार को पारा एक डिग्री गिर गया। अधिकतम तापमान 26.1 और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 3 किमी प्रति घंटे की रही।