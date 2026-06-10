Rajasthan: ठगी में लिप्त MBBS डिग्रीधारी युवक का पर्दाफाश, दिल्ली-UP, हरियाणा-केरल समेत कई राज्यों में 100+ मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार गिरोह विदेश में पढ़ रहे भारतीय मेडिकल छात्रों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर ठगी की रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर करता था और बाद में उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदल देता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला डॉक्टर सुरेखा लोढ़ा ने जयपुर के श्याम नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में बदमाशों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर उन्हें और उनके परिवार को जेल भेजने की धमकी दी तथा ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर 24 लाख रुपए एक फर्जी कंपनी के खाते में ट्रांसफर करवा लिए। श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह, डीएसटी प्रभारी विशम्भर दयाल और साइबर सेल के हेड कांस्टेबल लोकेश कुमार के नेतृत्व में गठित एक टीम ने तकनीकी अनुसंधान के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है।