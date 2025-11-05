Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Govt Jobs: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, चिकित्सा विभाग में जल्द होगी इतने हजार पदों पर भर्ती

Govt Jobs: राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 15 हजार से अधिक पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल होंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 05, 2025

Government jobs

प्रतीकात्मक तस्वीर

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 15 हजार से अधिक पदों पर जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों में रिहैबिलिटेशन वर्कर, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, फार्मा असिस्टेंट सहित विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि अब तक 28 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां दे चुके हैं।

चल रही प्रक्रिया

विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि अभी 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 12 हजार पद हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाल ही में 22 संवर्गों के 10 हजार पदों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिनमें से 11 संवर्गों के 5 हजार पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं।

उन्होंने बताया कि आयुष अधिकारी के 1,535 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर के 166 पदों के साथ ही ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर, मैकेनिक, काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को-ऑर्डिनेटर, साइकोलॉजिस्ट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर के 1,578 पदों के लिए भी शीघ्र ही अभ्यर्थना भेजी जाएगी।

Updated on:

05 Nov 2025 09:50 pm

Published on:

05 Nov 2025 09:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Govt Jobs: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, चिकित्सा विभाग में जल्द होगी इतने हजार पदों पर भर्ती

