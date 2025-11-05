Rajasthan Govt Jobs: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, चिकित्सा विभाग में जल्द होगी इतने हजार पदों पर भर्ती

विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि अभी 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 12 हजार पद हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाल ही में 22 संवर्गों के 10 हजार पदों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिनमें से 11 संवर्गों के 5 हजार पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं।