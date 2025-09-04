सरकारी नौकरी पर सख्ती, 1.5 करोड़ तक का बॉन्ड भरवाएगी राजस्थान सरकार, जानें किसे कितनी देनी होगी राशि?

Medical Education Department Issued Order: राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमडी-एमएस करने के बाद प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं करने वाले डॉक्टरों को अब भारी पड़ेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर डॉक्टरों के सर्विस बॉन्ड की राशि में पांच गुना तक की बढ़ोत्तरी कर दी है। स्किन, रेडियोलॉजी, गायनी तथा जनरल मेडिसिन में डेढ़ करोड़ रुपए तय की है। बायोकेमेस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकॉलोजी एवं पीएसएम के लिए 25 लाख रुपए तय की गई है। पहले यह राशि दोनों श्रेणियों में 30 लाख और 5 लाख रुपए थी।