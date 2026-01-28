शिकायत के बाद जेडीए का एक्शन, सोसायटी में चुनाव के आदेश, बनाई समिति

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कालवाड़ रोड स्थित कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसायटी में लंबे समय से चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए ने सोसायटी में नए चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई जेडीए उपायुक्त जोन 7 की ओर से की गई है। सोसायटी में 1 मार्च 2026 तक नई कार्यकारिणी के चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जेडीए ने 6 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन भी किया है। यह समिति अब सोसायटी का प्रशासन संभालेगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी कराएगी।