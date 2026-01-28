शिकायत के बाद जेडीए का एक्शन, सोसायटी में चुनाव के आदेश, बनाई समिति

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कालवाड़ रोड स्थित कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसायटी में लंबे समय से चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए ने सोसायटी में नए चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई जेडीए उपायुक्त जोन 7 की ओर से की गई है। सोसायटी में 1 मार्च 2026 तक नई कार्यकारिणी के चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जेडीए ने 6 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन भी किया है। यह समिति अब सोसायटी का प्रशासन संभालेगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी कराएगी।
दरअसल सोसायटी के निवासी अशोक कुमार चोटिया ने जेडीए में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद चुनाव नहीं कराए गए। समिति केवल कार्यवाहक भूमिका में थी, फिर भी लंबे समय तक पद पर बनी रही। इसके साथ ही सोसायटी के फंड के दुरुपयोग को लेकर भी शिकायतें सामने आई थी।
इन शिकायतों पर जेडीए ने मामले की जांच की और सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जेडीए उपायुक्त जोन-7 अभिषेक गोयल ने कहा कि बिना वैध सदस्यता सूची और समय सीमा खत्म होने के बाद समिति का पद पर बने रहना नियमों के खिलाफ है। इसी आधार पर पूरी कार्यकारिणी को हटाने का निर्णय लिया गया।
जेडीए ने सोसायटी में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए चुनाव संचालन समिति को सभी प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए हैं। समिति में योगेश घीया, संदीप अग्रवाल, कृष्णा शर्मा, मनोज खंडेलवाल, मोहित शर्मा और राजेश माथुर को शामिल किया गया है।
नई समिति को राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम-2015 और आदर्श उपनियम-2020 के अनुसार समय पर चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं।
