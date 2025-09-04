Rajasthan: देरी से अस्पताल आने वाले डॉक्टरों का कटेगा वेतन, सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्यों को आदेश जारी



एसएमएस मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पतालों में बायोमैट्रिक हाजिरी नहीं लगाने पर कुछ चिकित्सकों के वेतन में कटौती शुरू हो गई है। इस पर डॉक्टरों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि 10 से 12 घंटे तक ड्यूटी करने और आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त समय देने के बावजूद वेतन कटौती करना अनुचित है।