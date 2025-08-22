Medical Facilities: एंजियोप्लास्टी और जटिल सर्जरी में मिली सफलता, आरयूएचएस बना विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का नया केंद्र

RUHS Hospital: जयपुर। आरयूएचएस अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। नई विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत से आमजन को बड़ी राहत मिल रही है।
पिछले ढाई माह में अस्पताल की कार्डियक यूनिट में 50 से अधिक इनवेसिव कैथ प्रोसीजर सफलतापूर्वक किए गए हैं, जिनमें 13 एंजियोप्लास्टी भी शामिल हैं। इससे गंभीर हृदय रोगियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल रहा है।
चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि सवाई मानसिंह अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम करने और राजधानी के अन्य क्षेत्रों में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आरयूएचएस अस्पताल का लगातार सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप अब कई जटिल सर्जरी भी यहां की जाने लगी हैं।
आरयूएचएस अधीक्षक डॉ. महेश मंगल ने कहा कि हाल ही में अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा शुरू हुई है। साथ ही AutomaticImplantable Cardioverter-Defibrillator (AICD) सर्जरी भी यहां सफलतापूर्वक की गई है, जो अब तक केवल एसएमएस अस्पताल में ही उपलब्ध थी।
विशेषज्ञ सुविधाओं के विस्तार ने न सिर्फ मरीजों को बेहतर इलाज का भरोसा दिया है, बल्कि राज्य की चिकित्सा सेवाओं को भी एक नया आयाम प्रदान किया है।