Medical Facilities: एंजियोप्लास्टी और जटिल सर्जरी में मिली सफलता, आरयूएचएस बना विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का नया केंद्र

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि सवाई मानसिंह अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम करने और राजधानी के अन्य क्षेत्रों में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आरयूएचएस अस्पताल का लगातार सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप अब कई जटिल सर्जरी भी यहां की जाने लगी हैं।