Heavy Rain 1 September : 180 मिनट में राजस्थान के 10 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान, 18 जिलों के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी

Heavy Rain 1 September : राजस्थान में 1 सितम्बर से मानसून का मिजाज बिगड़ गया है। राज्य में पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। 12 बजे जारी मौसम विभाग के ताजे अलर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि राजस्थान में 180 मिनट में 10 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। साथ ही 18 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। बारिश के लिए डबल अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक जिले व आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश व एक दो-दौर भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30-40 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने आज 1 सितम्बर को सुबह 12 बजे राजस्थान के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत चूरू, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, नागौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले व आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान 20-30 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है।
मौसम केन्द्र के अनुसार एक परिसंचरण तंत्र उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। ऊपरी वायुमंडल में एक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब व आसपास से लगे पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है। मानसून ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है और सक्रिय है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में भी आगामी दो-तीन दिन मध्यम से तेज बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने जयपुर के लिए आज 1 सितम्बर को भी येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर और जयपुर शहर के आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं। झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। दोपहर 12 बजे जयपुर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। जयपुर में रविवार को सुबह से शाम रुक-रुक का फिर बारिश हुई। बीते 24 घंटे में जयपुर में करीब तीन इंच बारिश हुई।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राजस्थान के जोधपुर में अत्यंत भारी, झालावाड़, बीकानेर, प्रतापगढ़, जालौर में अतिभारी व पाली, झुंझुनू, करौली, हनुमानगढ़, राजसमंद, अलवर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा व सीकर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश चामू (जोधपुर) में 211 मिमी. दर्ज की गई।
इस वर्ष मानसून राज्य पर मेहरबान रहा है, सामान्य से 53 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज हुई है। राज्य में 15 जून से मानसून प्रारम्भ हुआ। इस साल 1 जून से 29 अगस्त तक राज्य में 543.63 M.M. बारिश रेकार्ड की गई जबकि इस अवधि में राज्य में औसत 355.46 M.M. होती है। इस वर्ष अब तक औसत बारिश के मुकाबले 52.94 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है।
राज्य में बांधों की कुल भराव क्षमता 13026.511 M.Cum है। इसके मुकाबले बांधों में 29 अगस्त तक 10830.42 पानी भराव है जो कुल क्षमता का 83.12 प्रतिशत है। 15 जून से 29 अगस्त तक कुल 19 जिलों अजमेर, बालोतरा, बारां, ब्यावर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डीडवाना-कुचामन, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक में 60 प्रतिशत से अधिक (असामान्य) बारिश हुई है, 17 जिलों में अत्यधिक वर्षा तथा 5 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है।