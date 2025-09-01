Heavy Rain 1 September : 180 मिनट में राजस्थान के 10 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान, 18 जिलों के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी

Heavy Rain 1 September : राजस्थान में 1 सितम्बर से मानसून का मिजाज बिगड़ गया है। राज्य में पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। 12 बजे जारी मौसम विभाग के ताजे अलर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि राजस्थान में 180 मिनट में 10 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। साथ ही 18 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। बारिश के लिए डबल अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक जिले व आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश व एक दो-दौर भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30-40 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।