Rain Alert: तूफानी हवा के साथ भारी बारिश के लिए रहें तैयार, मौसम विभाग ने डबल अलर्ट किया जारी

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मूसलाधार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
मूसलाधार बारिश के बाद पांचावाली अंडरपास में तेजी से पानी जम हो गया। अंडरपास में शहर की ओर से बिजली विभाग की तरफ जा रही एक कार डूब गई। कार में मौजूद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौसम विभाग ने आज 6 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश भागों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज व कहीं-कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना जताई है।
इस बीच विभाग ने आगामी 2 घंटों के भीतर नागौर, सीकर, भरतपुर, चूरू, झुंझुनूं जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं एक-दो दौर भारी बारिश का आने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, करौली, जोधपुर, पाली, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर में मेगगर्जन के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
