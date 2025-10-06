Rain Alert: तूफानी हवा के साथ भारी बारिश के लिए रहें तैयार, मौसम विभाग ने डबल अलर्ट किया जारी

मूसलाधार बारिश के बाद पांचावाली अंडरपास में तेजी से पानी जम हो गया। अंडरपास में शहर की ओर से बिजली विभाग की तरफ जा रही एक कार डूब गई। कार में मौजूद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौसम विभाग ने आज 6 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश भागों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज व कहीं-कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना जताई है।