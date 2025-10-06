Rajasthan Murder: रात में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, फिर हुआ खूनी खेल, हो गई 1 की मौत

राजू बंजारा शनिवार रात प्रेमिका काजल से मिलने गया था, जहां देर रात झगड़ा हुआ। लोहे की धारदार आरी से राजू व काजल के गले पर घातक वार किए गए। दोनों को बिलाड़ा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया, जहां रविवार को राजू की मृत्यु हो गई। उसकी मां मांगीदेवी ने मूलत: आबूरोड हाल पिचियाक पुल के पास कच्चे डेरे में रहने वाले अजय व उसके भाई किशन व घायल बहन काजल के खिलाफ राजू की हत्या करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंपा।