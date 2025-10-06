Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Rajasthan Murder: रात में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, फिर हुआ खूनी खेल, हो गई 1 की मौत

पुलिस का कहना है कि राजू बंजारा शनिवार रात प्रेमिका काजल से मिलने गया था, जहां देर रात झगड़ा हुआ। लोहे की धारदार आरी से राजू व काजल के गले पर घातक वार किए गए।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 06, 2025

Murder in Jodhpur

घटनास्थल से साक्ष्य जुटाती एफएसएल की टीम। फोटो- पत्रिका

जोधपुर/बिलाड़ा। बिलाड़ा थानान्तर्गत पिचियाक पुल के पास कच्चे डेरों में धारदार आरी से गला रेतने से एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत और गला रेतने से उसकी प्रेमिका घायल हो गईं। युवक की मां ने प्रेमिका व उसके दो भाइयों पर हत्या करने का अंदेशा जताते हुए एफआइआर दर्ज कराई है। वहीं, पुलिस को अंदेशा है कि झगड़े के बाद आरी से प्रेमिका के गले पर वार करके युवक ने खुद का गला रेतकर आत्महत्या की।

थानाधिकारी सवाईसिंह ने बताया कि पिचियाक पुल के पास बंजारा समाज के कच्चे डेरे हैं। शनिवार रात साढ़े दस बजे काजल का गला काटने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तब महिला को अस्पताल ले जाया जा चुका था। फिर उसे मथुरादास माथुर अस्पताल भेज दिया गया था।

कुछ देर बाद पुल के पास झाड़ियों में राजू नामक युवक का भी गला रेतने की जानकारी मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करवाकर राजू का शव परिजन को सौंपा गया है। एफएसएल को बुलाकर वारदात स्थल से साक्ष्य संकलित करवाए गए हैं। वारदात में प्रयुक्त आरी बरामद की गई है। उधर, गला रेतने से घायल काजल पत्नी गणेश बंजारा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस का कहना है कि आरी के वार से श्वास नली कटने से बच गई। इसलिए काजल की जान बच गई। फिलहाल वह खतरे से बाहर है।

मिलने आया तो युगल में झगड़ा, आरी से वार में मौत

मृतक राजू वारदात स्थल से कुछ दूर एक भोजनालय पर काम करता था। पास ही बंजारा समाज के डेरों में आबूरोड निवासी अजय व उसका भाई किशन रहते थे। पति से अनबन की वजह से कुछ दिन पहले उनकी बहन काजल भी वहां आकर रहने लग गई थी। भोजनालय पर काम करने वाले राजू व काजल में घनिष्ठता बढ़ गई थी।

हत्या का मामला दर्ज

राजू बंजारा शनिवार रात प्रेमिका काजल से मिलने गया था, जहां देर रात झगड़ा हुआ। लोहे की धारदार आरी से राजू व काजल के गले पर घातक वार किए गए। दोनों को बिलाड़ा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया, जहां रविवार को राजू की मृत्यु हो गई। उसकी मां मांगीदेवी ने मूलत: आबूरोड हाल पिचियाक पुल के पास कच्चे डेरे में रहने वाले अजय व उसके भाई किशन व घायल बहन काजल के खिलाफ राजू की हत्या करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंपा।

घायल महिला बोली, हमला कर खुद ने आत्महत्या की

पुलिस ने गला काटने से घायल काजल से वारदात के संबंध में बात की। उसने कहा कि राजू रात को डेरे पर आया था, जहां दोनों में झगड़ा हुआ था। विवाद बढ़ने पर राजू ने आरी से काजल के गले पर वार कर दिया था। फिर उसने भी खुद का गला रेतकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस सभी पहलूओं पर जांच कर रही है।







