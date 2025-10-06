SMS हॉस्पिटल अग्निकांड: पत्नी की मौत पर फूट-फूटकर रोता रहा दिव्यांग पति, बोला ‘दीपावली के बाद मिलनी थी छुट्टी…सब कुछ खत्म हो गया’

जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात लगी आग में अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के समय ICU में 11 मरीज थे। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। 5 मरीज गंभीर हालत में हैं और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सरकार ने 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई है और एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं।