जोधपुर में नौ साल के बच्चे को श्वानों ने नोचा, सिर में गंभीर चोट, अस्पताल में हुई सर्जरी

यह घटना शनिवार रात करीब नौ बजे की है। नेहरू कॉलोनी निवासी नौ साल का आशीष पुत्र भारत सिंह राजावत अपने ही पड़ोस में ननिहाल गया था। रात को जब वापस घर लौट रहा था तो गली में श्वानों ने उस पर हमला कर दिया। दो श्वानों ने उसको गिरा दिया और उसको सिर, हाथ और पैर में चोट लगी।