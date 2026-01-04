Jodhpur: जेडीए ने निकाली लॉटरी, 1262 भूखंड आवंटित…बड़े प्लॉट में भारी दिलचस्पी

जेडीए ने इस बार इस योजना में कई ऐसी शर्तें रखी, जिसके चलते कम ही ट्रांसपोर्टर्स भाग ले पाए। जेडीए ने योजना में शामिल होने वाले ट्रांसपोर्टर्स से तीन साल की बैंलेंस शीट के साथ ही ट्रांसपोर्ट के कार्य का सर्टिफिकेट मांगा। इसके अलावा एक व्यक्ति एक फर्म की शर्त रखी गई। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, जिसके नाम से अलग-अलग फर्म है। वह भी योजना में एक फर्म के आधार पर ही प्लॉट के लिए आवेदन कर पाया। इसके चलते योजनाओं में प्लॉट ज्यादा होने के बाद भी आवेदन कम आए।