Jodhpur: जेडीए ने निकाली लॉटरी, 1262 भूखंड आवंटित…बड़े प्लॉट में भारी दिलचस्पी

जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल मार्केट नगर योजना, मोगड़ा की शनिवार को लॉटरी निकाली गई। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में योजना के तहत कुल 1262 लोगों को भूखंड आवंटित किए गए।
कंप्यूटराइज्ड निकाली गई लॉटरी में बड़े आकार के भूखंड में व्यवसायियों का रुझान ज्यादा देखने को मिला। जबकि छोटे प्लॉट में कम आवेदन आने से कुल 1426 प्लॉट के लिए 1262 ही आवेदन आए। इसके चलते कुल 11 श्रेणियों के लिए निकाली गई लॉटरी में से पांच बड़े प्लॉट की श्रेणियों में शत-प्रतिशत प्लॉट का आवंटन किया गया।
उपायुक्त जोन 2 मुकेश बारेठ ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से आवंटन योग्य सामान्य भूखंड 1426 में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए कुल 607 भूखंड, ऑटोमोबाइल नगर के लिए कुल 504 भूखंड एवं इन्फॉर्मल मार्केट के लिए कुल 315 भूखंडों की लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के पश्चात सफल आवंटियों की सूची जेडीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह एवं प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी, सचिव चंचल वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जेडीए ने इस बार इस योजना में कई ऐसी शर्तें रखी, जिसके चलते कम ही ट्रांसपोर्टर्स भाग ले पाए। जेडीए ने योजना में शामिल होने वाले ट्रांसपोर्टर्स से तीन साल की बैंलेंस शीट के साथ ही ट्रांसपोर्ट के कार्य का सर्टिफिकेट मांगा। इसके अलावा एक व्यक्ति एक फर्म की शर्त रखी गई। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, जिसके नाम से अलग-अलग फर्म है। वह भी योजना में एक फर्म के आधार पर ही प्लॉट के लिए आवेदन कर पाया। इसके चलते योजनाओं में प्लॉट ज्यादा होने के बाद भी आवेदन कम आए।
विधिक कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस-वे को भारतमाला से जोड़ने की डीपीआर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल नगर जोधपुर-पाली- मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ ऑटोमोबाइल हब बनकर उभरेगा। योजना से शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव को कम करने एवं बासनी औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल व्यवसाय के कारण एम्स जोधपुर के आस-पास के मार्गों पर पार्किंग की समस्या एवं आवागमन से हो रहे प्रदूषण का समुचित समाधान होगा।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग