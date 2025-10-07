मौसम विभाग का आज 12 जिलों में ‘भारी बारिश’ का येलो अलर्ट, जानें Rajasthan Weather Prediction

Heavy Rain Prediction: राजस्थान में सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। राज्य के कई जगहों पर सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया। दिन के तापमान में गिरावट हुई। शहरों मेंं 10 डिग्री तक दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। 15 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे चला गया। दिन में बारिश और हवा में नमी बढ़ने से दिन और रात के तापमान में पांच डिग्री तक का अंतर रह गया।