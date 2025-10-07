Patrika LogoSwitch to English

मौसम विभाग का आज 12 जिलों में ‘भारी बारिश’ का येलो अलर्ट, जानें Rajasthan Weather Prediction

Heavy Rain Alert: मौसम केन्द्र के अनुसार अलवर, बालोतरा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौडगढ़, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, झालावाड़, खैरथल तिजारा, नागौर, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर में बारिश हुई।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 07, 2025

HEAVY RAIN

Photo: Patrika

Heavy Rain Prediction: राजस्थान में सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। राज्य के कई जगहों पर सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया। दिन के तापमान में गिरावट हुई। शहरों मेंं 10 डिग्री तक दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। 15 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे चला गया। दिन में बारिश और हवा में नमी बढ़ने से दिन और रात के तापमान में पांच डिग्री तक का अंतर रह गया।

यहां हुई बारिश

इधर, मौसम केन्द्र के अनुसार अलवर, बालोतरा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौडगढ़, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, झालावाड़, खैरथल तिजारा, नागौर, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर में बारिश हुई। हनुमानगढ़ (श्रीगंगानगर) में दूसरे दिन सोमवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। इससे गर्मी का असर कम हुआ।

सबसे अधिक रावतसर में 67 एमएम बारिश हुई। अलवर के थानागाजी में 44, बूंदी में 52, सीकर खंडेला मेंं 70, श्रीमाधोपुर में 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अलवर शहर में भी बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया। सकट क्षेत्र के बीघोता के गांव सूली बास में आकाशीय बिजली गिरने से चार बकरियों की मौत हो गई। वहीं सकट की नदी में एनिकट में चादर चल गई।

आज 12 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम केन्द्र के अनुसार कच्छ क्षेत्र के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और वायुमंडल के निचले स्तरों में एक ट्रफ लाइन राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। इसके असर से मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। मंगलवार को मौसम केन्द्र ने 12 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Heavy rain Alert: संभल कर रहें, आज इन जिलों में पूरी रात होगी भारी बारिश, कल भी झमाझम, तापमान में गिरावट
जयपुर
heavy rain in jaipur

