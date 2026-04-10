Metro Expansion: जयपुर मेट्रो का विस्तार प्लान तैयार, दिल्ली रोड और सीकर रोड तक पहुंचेगा नेटवर्क, तैयारी तेज

Jaipur Metro: जयपुर. राजस्थान सरकार ने जयपुर शहर में मेट्रो नेटवर्क के व्यापक विस्तार की दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली रोड, सीकर रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों की दिशा में मेट्रो विस्तार की योजना तैयार की जाए। सरकार का उद्देश्य है कि जयपुर के सभी प्रमुख मार्गों को एक सशक्त और सुव्यवस्थित मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाए, जिससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम हो और आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके।