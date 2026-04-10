Metro Expansion: जयपुर मेट्रो का विस्तार प्लान तैयार, दिल्ली रोड और सीकर रोड तक पहुंचेगा नेटवर्क, तैयारी तेज

फाइल फोटो पत्रिका
Jaipur Metro: जयपुर. राजस्थान सरकार ने जयपुर शहर में मेट्रो नेटवर्क के व्यापक विस्तार की दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली रोड, सीकर रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों की दिशा में मेट्रो विस्तार की योजना तैयार की जाए। सरकार का उद्देश्य है कि जयपुर के सभी प्रमुख मार्गों को एक सशक्त और सुव्यवस्थित मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाए, जिससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम हो और आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा बैठक में कहा कि मेट्रो फेज-2 केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि शहर के विकास का “ग्रोथ इंजन” साबित होगा। इस परियोजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों जैसे सीतापुरा और वीकेआई को मजबूत कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे रोजगार और निवेश के नए अवसर भी बढ़ेंगे।
बैठक में फेज-2 के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मार्ग तक मेट्रो लाइन के विकास को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पहले पैकेज (प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला) के कार्य आदेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजना का काम तेजी से शुरू हो सके। इसके साथ ही उन्होंने मेट्रो डिपो के लिए उपयुक्त स्थान चयन और पार्किंग सुविधाओं के समुचित विकास पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा और नियंत्रित लागत में पूरी हों, ताकि आमजन को जल्द लाभ मिल सके। साथ ही, फेज-1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर) और फेज-1डी (मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा) परियोजनाओं को भी गति देने पर जोर दिया गया।
विशेष रूप से, दिल्ली रोड और सीकर रोड की दिशा में मेट्रो विस्तार को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। इन मार्गों पर तेजी से बढ़ते ट्रैफिक और जनसंख्या घनत्व को देखते हुए मेट्रो को भविष्य का प्रमुख समाधान माना जा रहा है। इसके अलावा आमेर, जगतपुरा, बगराना (आगरा रोड) और हीरापुरा आईएसबीटी तक विस्तार के मास्टर प्लान पर भी काम चल रहा है।
सरकार ने जेडीए और जयपुर मेट्रो के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बहुद्देशीय एलिवेटेड रोड और मेट्रो परियोजनाओं का समेकित विकास हो सके।
कुल मिलाकर, जयपुर में मेट्रो का विस्तार शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के साथ-साथ आर्थिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह नेटवर्क जयपुर को एक स्मार्ट और सुगम परिवहन वाला शहर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
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