Military Parade: ब्रह्मोस से ड्रोन शक्ति तक, सेना की ताकत ने मोहा राजस्थान

Indian Army: जयपुर. भारतीय सेना ने गुरुवार को जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर पूरे सैन्य गौरव, अनुशासन और आधुनिक तकनीकी शक्ति के साथ 78वां सेना दिवस मनाया। यह चौथी बार था जब सेना दिवस परेड दिल्ली से बाहर आयोजित हुई और पहली बार किसी असैन्य क्षेत्र में इसका भव्य आयोजन किया गया। राजस्थान को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला।