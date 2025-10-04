Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: मंत्री जवाहर सिंह बेढम को कोर्ट ने दी विदेश जाने की मंजूरी, डेनमार्क जाएंगे

Jawahar Singh Bedham: न्यायालय ने मंत्री जवाहर सिंह बेढम को राजकीय यात्रा पर डेनमार्क जाने की सशर्त मंजूरी दी।

जयपुर

Anil Prajapat

Oct 04, 2025

Jawahar-Singh-Bedham

मंत्री जवाहर सिंह बेढम। फोटो: पत्रिका

Jaipur News: जयपुर जिले के अधीनस्थ न्यायालय ने गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण में आरोपी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राजकीय यात्रा पर डेनमार्क जाने की सशर्त मंजूरी दी। इसके लिए उन्हें विदेश जाने से पहले यात्रा से जुडे दस्तावेज कोर्ट में पेश करने होंगे और यात्रा पूरी कर लौटने पर भी कोर्ट को सूचना देनी होगी।

जिले की एडीजे कोर्ट-4 ने बेढम के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 30 सितंबर 2013 को चालान पेश हो चुका और केस की ट्रायल 12 साल से चल रही है। बजट घोषणा के अनुसार किसानों की क्षमता में बढ़ोतरी के लिए कौशल वृद्धि कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू किया है।

पहले चरण में प्रगतिशील युवा किसानों को डेनमार्क, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील आदि देशों की यात्रा पर भेजा जा रहा है। इसके अंतर्गत डेनमार्क में प्रस्तावित नॉलेज शेयरिंग मीटिंग में पशुपालन व ग्रामीण विकास मंत्री को शामिल होना है। प्रार्थी को विभाग के राज्य मंत्री के तौर पर डेनमार्क यात्रा पर जाना है, जिसके लिए 8 से 13 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की अनुमति आवश्यक है।

विदेश जाने पर भाग जाने का अंदेशा

सीबीआई की ओर से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। विदेश जाने पर भाग जाने का अंदेशा है, ऐसे में अनुमति नहीं दी जाए।

कैबिनेट सचिव ने पेश किया यात्रा का ड्राफ्ट

अदालत ने दोनों पक्ष सुनने के बाद कहा कि प्रार्थना पत्र के साथ कैबिनेट सचिव की ओर से जारी यात्रा का ड्राफ्ट पेश किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने विदेश जाने की स्वीकृति दी है और केन्द्र सरकार से अनुमोदन बाकी है। ऐसे में विदेश यात्रा की सशर्त अनुमति दी जा रही है।

04 Oct 2025 06:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: मंत्री जवाहर सिंह बेढम को कोर्ट ने दी विदेश जाने की मंजूरी, डेनमार्क जाएंगे

