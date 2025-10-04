Rajasthan: मंत्री जवाहर सिंह बेढम को कोर्ट ने दी विदेश जाने की मंजूरी, डेनमार्क जाएंगे

पहले चरण में प्रगतिशील युवा किसानों को डेनमार्क, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील आदि देशों की यात्रा पर भेजा जा रहा है। इसके अंतर्गत डेनमार्क में प्रस्तावित नॉलेज शेयरिंग मीटिंग में पशुपालन व ग्रामीण विकास मंत्री को शामिल होना है। प्रार्थी को विभाग के राज्य मंत्री के तौर पर डेनमार्क यात्रा पर जाना है, जिसके लिए 8 से 13 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की अनुमति आवश्यक है।