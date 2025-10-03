Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान के कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी… 3 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता, 12 लाख 40 हजार को मिलेगा सीधा फायदा

महंगाई भत्ता (DA) का लाभ दीपावली के बाद मिलने वाली सैलरी में नकद भुगतान के रूप में दिया जाएगा। इससे पहले के 3 माह की राशि जीपीएफ में जमा होगी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 03, 2025

CM Bhajanlal Sharma
Play video

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा-फाइल फोटो

जयपुर। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) व महंगाई राहत में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी कर कार्मिकों व पेंशनरों को तोहफा दिया। इससे अब महंगाई भत्ता व महंगाई राहत बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कार्मिक एवं 4.40 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कार्मिकों के लिए डीए में बुधवार को बढ़ोतरी की थी, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने यह निर्णय किया। महंगाई भत्ता बढ़ने से बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। दीपावली त्योहार के बाद के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं इससे पहले के 3 माह की राशि जीपीएफ में जमा होगी।

अब 58 प्रतिशत हुई महंगाई राहत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को महंगाई भत्ता व महंगाई राहत में बढ़ोतरी के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता व पेंशनरों की मंहगाई राहत एक जुलाई से 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई।

सरकार पर सालाना 1230 करोड़ का बढ़ेगा बोझ

राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नवम्बर में मिलने वाले अक्टूबर के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। एक जुलाई से 30 सितम्बर तक के तीन माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा होगी। पेंशनरों को एक जुलाई से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

जयपुर

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी… 3 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता, 12 लाख 40 हजार को मिलेगा सीधा फायदा

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

