विधायक की फर्जी प्लेट लगी कार जब्त, आरोपी बोला: बालमुकुंदाचार्य की है, सिपाही बोला- जानता हूं बाबा की गाड़ी, फिर कहा: 20 हजार लेकर मामले को खत्म करो

जयपुर। राजधानी में वीआईपी कल्चर का रौब झाड़कर पुलिस को गुमराह करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यातायात पुलिस ने हाथोज इलाके में कार्रवाई करते हुए एक ऐसी कार को जब्त किया है, जिस पर अवैध रूप से 'विधायक' की नेमप्लेट लगी हुई थी। चालक ने खुद को हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य का करीबी बताकर बचने की कोशिश की और ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को 20 हजार रुपए की रिश्वत देने का ऑफर भी दिया। फिलहाल गाड़ी को कालवाड़ थाने में खड़ा करवा दिया है।