Mock Drill: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़े गए 4 आतंकी, NSG कमांडो ने 3 घंटे में छुड़ाया हाईजैक विमान

Jaipur Mock Drill: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार देर रात प्लेन हाईजैक की सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फुला दिए। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद एनएसजी कमांडो ने आतंकियों से विमान को छुड़़वा लिया। बाद में जब सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों को मॉकड्रिल का पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली।
बता दें कि एनएसजी कमांडो, जयपुर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर इसे अंजाम तक पहुंचाया। मॉक ड्रिल के दौरान आतंकियों की ओर से एक विमान को हाईजैक कर जयपुर लाया गया था। विमान जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एनएसजी कमांडो ने कमान संभाली।
विमान को कमांडो ने घेरे में ले लिया। तीन घंटे तक एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 और आसपास कार्रवाई कर विमान से चार आतंकियों को पकड़ लिया। करीब 3 बजे आतंकियों के कब्जे से विमान को छुड़ा लिया गया।
जयपुर शहर में आए दिन बम धमाकों की धमकी को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। जयपुर एयरपोर्ट पर आयोजित मॉक ड्रिल में विमान के हाईजैक होने की स्थिति में सुरक्षाबल किस तरह ऐसी स्थिति का सामना करते हैं, उसका अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सुरक्षाबलों की आपातकालीन स्थिति में तैयारियों की जांच की गई।