Mock Drill: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़े गए 4 आतंकी, NSG कमांडो ने 3 घंटे में छुड़ाया हाईजैक विमान



जयपुर शहर में आए दिन बम धमाकों की धमकी को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। जयपुर एयरपोर्ट पर आयोजित मॉक ड्रिल में विमान के हाईजैक होने की स्थिति में सुरक्षाबल किस तरह ऐसी स्थिति का सामना करते हैं, उसका अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सुरक्षाबलों की आपातकालीन स्थिति में तैयारियों की जांच की गई।