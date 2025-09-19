मॉकड्रिल: जयपुर के पास इस स्टेशन पर ट्रेन हादसा, दो डिब्बे बेपटरी, तत्परता से किया राहत-बचाव कार्य

टीमों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत घायलों की तलाश और निकासी का कार्य शुरू किया। मॉकड्रिल में दर्शाया गया कि कैसे कोच के अंदर फंसे यात्रियों को गैस कटर और हाइड्रोलिक उपकरणों की मदद से निकाला गया। घायलों को स्ट्रेचर के सहारे बाहर लाया गया और तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद निकटतम अस्पतालों में पहुंचाया गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों के माध्यम से फोम और पानी का छिड़काव किया। वहीं, एनडीआरएफ की टीमों ने आपदा प्रबंधन तकनीकों का इस्तेमाल कर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।