Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

मॉकड्रिल: जयपुर के पास इस स्टेशन पर ट्रेन हादसा, दो डिब्बे बेपटरी, तत्परता से किया राहत-बचाव कार्य

रेलवे हादसों से निपटने की तैयारियों की जमीनी हकीकत परखने के लिए शुक्रवार को शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक विस्तृत मॉकड्रिल आयोजित की गई।

जयपुर

kamlesh sharma

Sep 19, 2025

Mock drill at Shivdaspura railway station
Play video
फोटो पत्रिका

शिवदासपुरा (जयपुर)। रेलवे हादसों से निपटने की तैयारियों की जमीनी हकीकत परखने के लिए शुक्रवार को शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक विस्तृत मॉकड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में इंदौर-जोधपुर रणथंभौर एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त दर्शाया गया। मॉकड्रिल में दिखाया गया कि कैसे एक कोच पटरी से उतरने के बाद दूसरे कोच पर चढ़ गया, जिससे भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई।

मॉक सीन के अनुसार हादसे के बाद कोचों में आग लग गई और चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही सूचना रेलवे प्रशासन को मिली, तुरंत ही रेलवे पुलिस, शिवदासपुरा थानाधिकारी अपनी टीम के साथ, दमकल विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची।

टीमों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत घायलों की तलाश और निकासी का कार्य शुरू किया। मॉकड्रिल में दर्शाया गया कि कैसे कोच के अंदर फंसे यात्रियों को गैस कटर और हाइड्रोलिक उपकरणों की मदद से निकाला गया। घायलों को स्ट्रेचर के सहारे बाहर लाया गया और तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद निकटतम अस्पतालों में पहुंचाया गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों के माध्यम से फोम और पानी का छिड़काव किया। वहीं, एनडीआरएफ की टीमों ने आपदा प्रबंधन तकनीकों का इस्तेमाल कर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस मॉक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, संसाधनों की उपलब्धता और आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की जांच करना था। साथ ही, यह सुनिश्चित करना था कि हादसे के वक्त सभी एजेंसियां एक साथ किस प्रकार काम करती हैं। इस अभ्यास के दौरान मौके की रियलिस्टिक साज-सज्जा, कोचों की स्थिति, यात्रियों के अभिनय और रेस्क्यू ऑपरेशनों ने इसे एक वास्तविक हादसे जैसा अनुभव बना दिया। अभ्यास देखने के लिए स्थानीय लोग, रेलवे अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2025 09:12 pm

Published on:

19 Sept 2025 09:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मॉकड्रिल: जयपुर के पास इस स्टेशन पर ट्रेन हादसा, दो डिब्बे बेपटरी, तत्परता से किया राहत-बचाव कार्य

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.