Jaipur SMS Fire

जयपुर

20 जिलों में आज मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट, 8 अक्टूबर से बारिश तंत्र कमजोर, वीकेंड पर फिर पलटवार का खतरा

राजस्थान में बदले विंड पैटर्न के कारण उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवा और बंगाल की खाड़ी से मिल रही सापेक्षित आर्द्रता के कारण अगले 24 घंटे तक बारिश का दौर सक्रिय रहने वाला है। बीते 24 घंटे में राजधानी जयपुर समेत 9 जिलों में एक इंच या उससे ज्यादा हुई बारिश ने लोगों को सर्द मौसम का अहसास करा दिया है।

3 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 07, 2025

राजस्थान में 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, पत्रिका फोटो

राजस्थान में बदले विंड पैटर्न के कारण उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवा और बंगाल की खाड़ी से मिल रही सापेक्षित आर्द्रता के कारण अगले 24 घंटे तक बारिश का दौर सक्रिय रहने वाला है। बीते 24 घंटे में राजधानी जयपुर समेत 9 जिलों में एक इंच या उससे ज्यादा हुई बारिश ने लोगों को सर्द मौसम का अहसास करा दिया है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो अगले 24 घंटे में राजस्थान के 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।

पश्विमी विक्षोभ का मिला साथ

पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ को हवा में नमी मिलने के कारण राजस्थान के मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार हिमालयी तराई इलाकों से प्रदेश में सर्द हवा का आगमन शुरू हो गया है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से नमी साथ लेकर आ रही हवा से कम वायुदाब क्षेत्र बनने पर अगले 24 घंटे में भी प्रदेश के कई ​शहरों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका का लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में आज बारिश संभव

मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, कोटपूतली—बहरोड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और पाली जिले में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने व 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से हवा चलने की संभावना है।

8 अक्टूबर से बारिश का दौर पड़ेगा कमजोर

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे बाद हवा में सापेक्षित आर्द्रता में कमी आने और हवा की दिशा में बदलाव होने की संभावना है। जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश शहरों में बुधवार से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद है।

14- 15 अक्टूबर से फिर बारिश के संकेत

मौसम विज्ञानियों के अनुसार आगामी 14- 15 अक्टूबर को उत्तरी इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। ऐसे में दीपावली पर्व के आसपास फिर से बारिश तंत्र सक्रिय होने की आशंका है। माना जा रहा है कि इस बार दिवाली पर प्रदेश के कई शहरों में छिटपुट बौछारें गिरने और तेज रफ्तार से सर्द हवाएं चलने की संभावना है।

बीते 24 घंटे में कहां कितने बरसे मेघ

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में राजधानी जयपुर समेत 9 शहरों में एक इंच या उससे ज्यादा बारिश दर्ज हुई। सीकर 55 और अलवर में सर्वाधिक 54.6 मिमी पानी बरसा। जयपुर 43.7, पिलानी 36.4, चूरू 34.8, नागौर 31.5, करौली 49.0, लूणकरणसर 27.5, बीकानेर 19.8, अजमेर 10.4 मिमी बारिश दर्ज हुई।

केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू

हिमालय तराई क्षेत्र,कुल्लु और केदारनाथ धाम में सीजन की बर्फबारी शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण उत्तराखंड के कई शहरों में मंगलवार को भारी से अतिभारी बारिश की आशंका को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।



Published on:

07 Oct 2025 02:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 20 जिलों में आज मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट, 8 अक्टूबर से बारिश तंत्र कमजोर, वीकेंड पर फिर पलटवार का खतरा

