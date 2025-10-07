20 जिलों में आज मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट, 8 अक्टूबर से बारिश तंत्र कमजोर, वीकेंड पर फिर पलटवार का खतरा

पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ को हवा में नमी मिलने के कारण राजस्थान के मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार हिमालयी तराई इलाकों से प्रदेश में सर्द हवा का आगमन शुरू हो गया है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से नमी साथ लेकर आ रही हवा से कम वायुदाब क्षेत्र बनने पर अगले 24 घंटे में भी प्रदेश के कई ​शहरों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका का लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।