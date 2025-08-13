Monsoon Alert: राजस्थान में 48 घंटे में बदलने वाला है मौसम,जानिए 15 से 22 अगस्त तक के मौसम का हाल

Rajasthan weather update: जयपुर। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र (LowPressureArea) बनने से राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग, जयपुर के अनुसार यह तंत्र अगले 48 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और तीव्र होकर "वेलमार्क्ड लो-प्रेशर एरिया" में बदल सकता है। इसके असर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा।