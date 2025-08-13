Monsoon Alert: राजस्थान में 48 घंटे में बदलने वाला है मौसम,जानिए 15 से 22 अगस्त तक के मौसम का हाल

Rajasthan weather update: जयपुर। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र (LowPressureArea) बनने से राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग, जयपुर के अनुसार यह तंत्र अगले 48 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और तीव्र होकर "वेलमार्क्ड लो-प्रेशर एरिया" में बदल सकता है। इसके असर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा।
मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
इसके अलावा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर-कोटा संभाग में 15 से 21 अगस्त के बीच बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 16 से 22 अगस्त के बीच अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है।
🔷 वर्तमान में बंगाल की खाड़ी व आसपास के लगे दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्रप्रदेश तट के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र (LowPressurearea) बना हुआ है। इसके आगामी 48 घंटों में WNW दिशा में आगे बढ़ने व और तीव्र होकर WellMarkedLowPressurearea बनने की संभावना है।
🔷 उपर्युक्त के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 15 अगस्त से व पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल है।
🔷 दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
🔷 जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर-कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 से 21 अगस्त व बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 16 से 22 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।