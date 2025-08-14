IMD Rain Alert: राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू, 27 अगस्त तक बेहाल कर सकता है मानसून, IMD की चेतावनी

राजस्थान में गुरुवार (14 अगस्त) से एक बार फिर मानसून (Monsoon) सक्रिय हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हल्की, मध्यम से लेकर भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सीकर जिले में रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर करीब दो घंटे तक चला। महज दो घंटे की बारिश में पूरा जिला तरबतर हो गया। इस दौरान सर्वाधिक 58 मिमी बारिश रींगस क्षेत्र में हुई। वहीं धौलपुर में बुधवार रात भारी बारिश हुई थी।