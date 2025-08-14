Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

IMD Rain Alert: राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू, 27 अगस्त तक बेहाल कर सकता है मानसून, IMD की चेतावनी

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने 21 से 27 अगस्त तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून के सक्रिय रहने और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 14, 2025

IMD Rain Alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में गुरुवार (14 अगस्त) से एक बार फिर मानसून (Monsoon) सक्रिय हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हल्की, मध्यम से लेकर भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सीकर जिले में रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर करीब दो घंटे तक चला। महज दो घंटे की बारिश में पूरा जिला तरबतर हो गया। इस दौरान सर्वाधिक 58 मिमी बारिश रींगस क्षेत्र में हुई। वहीं धौलपुर में बुधवार रात भारी बारिश हुई थी।

इस बीच मौसम विभाग (India Meteorological Department- IMD) का कहना है कि 14 से 20 अगस्त तक मानसून पुनः सक्रिय होने और दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 21 से 27 अगस्त तक अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने और सामान्य से अधिक बारिश (Heavy Rain Alert) होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: 120 मिनट में टूटकर बरस सकते हैं बादल, तूफानी हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
Heavy Rain Alert

धौलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त

वहीं धौलपुर जिले में भारी बारिश के कारण जलभराव से जहां सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा। वहीं स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह का स्थल बदलना पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारिश से आरएसी परेड ग्राउंड के जलमग्न हो जाने के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह अब पुलिस लाइन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

यह वीडियो भी देखें

कई गांवों में पानी भरा

बुधवार रात हुई भारी बारिश से जिले के कई गांवों में पानी भर गया है। शहर का अंबेडकर छात्रावास और सैंपऊ स्थित दूबेपुरा स्कूल भी जलमग्न हो गए हैं। तीर्थराज मचकुंड इस वर्ष दूसरी बार लबालब हो गया है। प्रशासन ने लोगों को मचकुंड से दूर रहने की सलाह दी है। छितरीया ताल भी छलकने लगा है।

बताया गया है कि सैंपऊ उपखंड के नगला हरनाथ, रजौरा कलां, पिपरौआ, ईंटकी, बाला का नगला और चहलपुरा गांवों में जलभराव से लोग परेशान हैं। सूत्रों ने बताया कि नगला हरनाथ-पिपरौआ मार्ग पर पानी भरने से यातायात प्रभावित है। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों के अनुसार इस बार खाद्यान्न और पशुओं के लिए चारे की कमी का संकट गहरा सकता है।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में मानसून की होगी धमाकेदार वापसी, 15 अगस्त के दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी
जयपुर
rain alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 08:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Rain Alert: राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू, 27 अगस्त तक बेहाल कर सकता है मानसून, IMD की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.