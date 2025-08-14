IMD Rain Alert: राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू, 27 अगस्त तक बेहाल कर सकता है मानसून, IMD की चेतावनी

राजस्थान में गुरुवार (14 अगस्त) से एक बार फिर मानसून (Monsoon) सक्रिय हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हल्की, मध्यम से लेकर भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सीकर जिले में रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर करीब दो घंटे तक चला। महज दो घंटे की बारिश में पूरा जिला तरबतर हो गया। इस दौरान सर्वाधिक 58 मिमी बारिश रींगस क्षेत्र में हुई। वहीं धौलपुर में बुधवार रात भारी बारिश हुई थी।
इस बीच मौसम विभाग (India Meteorological Department- IMD) का कहना है कि 14 से 20 अगस्त तक मानसून पुनः सक्रिय होने और दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 21 से 27 अगस्त तक अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने और सामान्य से अधिक बारिश (Heavy Rain Alert) होने की संभावना है।
वहीं धौलपुर जिले में भारी बारिश के कारण जलभराव से जहां सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा। वहीं स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह का स्थल बदलना पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारिश से आरएसी परेड ग्राउंड के जलमग्न हो जाने के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह अब पुलिस लाइन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
बुधवार रात हुई भारी बारिश से जिले के कई गांवों में पानी भर गया है। शहर का अंबेडकर छात्रावास और सैंपऊ स्थित दूबेपुरा स्कूल भी जलमग्न हो गए हैं। तीर्थराज मचकुंड इस वर्ष दूसरी बार लबालब हो गया है। प्रशासन ने लोगों को मचकुंड से दूर रहने की सलाह दी है। छितरीया ताल भी छलकने लगा है।
बताया गया है कि सैंपऊ उपखंड के नगला हरनाथ, रजौरा कलां, पिपरौआ, ईंटकी, बाला का नगला और चहलपुरा गांवों में जलभराव से लोग परेशान हैं। सूत्रों ने बताया कि नगला हरनाथ-पिपरौआ मार्ग पर पानी भरने से यातायात प्रभावित है। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों के अनुसार इस बार खाद्यान्न और पशुओं के लिए चारे की कमी का संकट गहरा सकता है।