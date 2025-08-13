Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में मानसून की होगी धमाकेदार वापसी, 15 अगस्त के दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त के दिन मानसून काफी सक्रिय रहेगा। इस दिन बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर में भारी बारिश हो सकती है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 13, 2025

rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में फिलहाल मानसून की रफ्तार काफी सुस्त बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर जारी की है। दरअसल विभाग के अनुसार राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने वाला है। इसके साथ ही 14 से 17 अगस्त तक राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

15 अगस्त से होगा सक्रिय

विभाग के अनुसार 15 अगस्त के दिन मानसून काफी सक्रिय रहेगा। इस दिन बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर में भारी बारिश हो सकती है। वहीं टोंक, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, करौली, धौलपुर, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर और अलवर में मेघगर्जन और वज्रपात हो सकता है। विभाग ने इस सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

यहां 2 दिन अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवा सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त और कोटा-उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

13 Aug 2025 06:36 pm

Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: राजस्थान में मानसून की होगी धमाकेदार वापसी, 15 अगस्त के दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी

