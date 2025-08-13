Rain Alert: राजस्थान में मानसून की होगी धमाकेदार वापसी, 15 अगस्त के दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवा सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त और कोटा-उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।