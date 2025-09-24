Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather News : जाते-जाते फिर एक्टिव हुआ मानसून, राजस्थान में यहां बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather News : राजस्थान में मानसून की विदाई के साथ एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। इसके असर से उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

kamlesh sharma

Sep 24, 2025

Rajasthan Heavy Rain Alert
फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में मानसून की विदाई के साथ एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। इसके असर से उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 2-3 दिन राज्य के उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।

केन्द्र के अनुसार वर्तमान में म्यांमार से लगने वाले बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

इसके 26 सितंबर के आसपास दक्षिणी उड़ीसा व उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर ओर तीव्र होकर अवदाब बनने की संभावना है। इसके असर से प्रभाव से 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान राज्य के पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी व दक्षिणी भागों मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।

24 Sept 2025 09:13 pm

24 Sept 2025 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather News : जाते-जाते फिर एक्टिव हुआ मानसून, राजस्थान में यहां बारिश का अलर्ट

