Rajasthan Weather News : जाते-जाते फिर एक्टिव हुआ मानसून, राजस्थान में यहां बारिश का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में मानसून की विदाई के साथ एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। इसके असर से उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 2-3 दिन राज्य के उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।