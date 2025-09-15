Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

अगले 72 घंटे में एक्टिव होगा ‘न्यू वेदर सिस्टम’, मानसून की विदाई से पहले होगी झमाझम बारिश, इन 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Monsoon 2025: मौसम विभाग ने 17 सितंबर के लिए बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 15, 2025

Play video

Rajasthan Weather: राजस्थान में अब मानसून विदा लेने की तैयारी में है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई रविवार से शुरू हो गई है और 25 सितंबर तक पूरे प्रदेश से इसका पूरी तरह से विदा होने का अनुमान है।

हालांकि मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। 17 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

15 और 16 सितंबर को रहेगा शुष्क मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 सितंबर को राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिनभर धूप खिली रहेगी और गर्मी का असर बना रहेगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान में स्थानीय स्तर पर बादल छा सकते हैं और कुछ इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है लेकिन कोई व्यापक असर नहीं होगा।

17 सितंबर को नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 17 सितंबर से प्रदेश में मौसम में बदलाव होगा। इस दिन से एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

9 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 17 सितंबर के लिए बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।

फोटो: पत्रिका

पश्चिमी राजस्थान में मानसून की विदाई

पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में मानसून की विदाई के लिए मौसम अनुकूल हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहा और अधिकतर जगहों पर दिनभर धूप रही।

Published on:

15 Sept 2025 07:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अगले 72 घंटे में एक्टिव होगा ‘न्यू वेदर सिस्टम’, मानसून की विदाई से पहले होगी झमाझम बारिश, इन 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी

