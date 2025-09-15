अगले 72 घंटे में एक्टिव होगा ‘न्यू वेदर सिस्टम’, मानसून की विदाई से पहले होगी झमाझम बारिश, इन 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 सितंबर को राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिनभर धूप खिली रहेगी और गर्मी का असर बना रहेगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान में स्थानीय स्तर पर बादल छा सकते हैं और कुछ इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है लेकिन कोई व्यापक असर नहीं होगा।