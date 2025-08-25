48% ज्यादा हुई ‘मानसून की बारिश’, 2 महीने में 91 लोगों की गई जान, जानें Rajasthan Monsoon Report

Monsoon Second Phase: राजस्थान में इस मानसून में करीब 2 माह में भारी बरसात, जलभराव और बिजली गिरने से हुए हादसों में अब तक करीब 91 लोगों की जान चली गई है। वहीं 51 से अधिक लोग घायल हुए है। पानी भरने से करीब 38 मकान गिरे हैं। आपदा का असर लोगों पर ही नहीं किसानों के पशुओं पर भी हुआ है। अब तक करीब 47 पशुओं की मौत हुई है। इस मानसून में अब तक औसत से 48% से अधिक प्रदेश में बरसात हो चुकी है।