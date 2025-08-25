48% ज्यादा हुई ‘मानसून की बारिश’, 2 महीने में 91 लोगों की गई जान, जानें Rajasthan Monsoon Report

Monsoon Second Phase: राजस्थान में इस मानसून में करीब 2 माह में भारी बरसात, जलभराव और बिजली गिरने से हुए हादसों में अब तक करीब 91 लोगों की जान चली गई है। वहीं 51 से अधिक लोग घायल हुए है। पानी भरने से करीब 38 मकान गिरे हैं। आपदा का असर लोगों पर ही नहीं किसानों के पशुओं पर भी हुआ है। अब तक करीब 47 पशुओं की मौत हुई है। इस मानसून में अब तक औसत से 48% से अधिक प्रदेश में बरसात हो चुकी है।
प्रदेश में चल रहे मानसून के दूसरे चरण में भारी बारिश का दौर रविवार को जारी रहा। बीते 24 घंटे में दौसा में सर्वाधिक 285 मिलीमीटर (11.4 इंच) वहीं नागौर में 173 मिमी (7 इंच) और देह में 137 मिमी (5 इंच) बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के अलावा बीकानेर व अजमेर संभाग और सीकर सहित कुछ भागों में बारिश के समाचार हैं।
वहीं जयपुर में 92 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर मौसम केन्द्र के अनुसार सोमवार को उदयपुर, जोधपुर संभाग के 22 जिलों सहित दक्षिणी भागों में भारी बारिश की संभावना है साथ ही प्रदेश में आगामी पांच दिन मानसून सक्रिय रहने की भी संभावना जताई है।
कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में रविवार को बारिश थमने से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी जलभराव अधिक होने से जनजीवन सामान्य नहीं हो सका। बचाव दल की ओर से फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है।