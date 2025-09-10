Rain Alert: अभी भी होगी मानसूनी बारिश, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के लिए नया अलर्ट जारी

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। हालांकि अभी भी कई संभागों में हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा बना रहेगा। मौसम विभाग ने बुधवार देर शाम जारी किए बुलेटिन में प्रदेश के कई संभागों में 11 से 16 सितंबर के बीच हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार 11 से 16 सितंबर के बीच कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं। 16 सितंबर को जोधपुर और बीकानेर संभागों में बारिश हो सकती है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों को छोड़कर शेष सभी जगह मौसम साफ रहा।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में पश्चिमी हवाएं प्रभावित होने तथा बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। ऐसे में तापमान में 2 से 3 डिग्री का उछाल देखा जा सकता है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की-मध्यम बारिश होने के आसार है। दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 17 सितंबर से एक बार फिर मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में तेजी होने की संभावना है।