Rain Alert: अभी भी होगी मानसूनी बारिश, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के लिए नया अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में पश्चिमी हवाएं प्रभावित होने तथा बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। ऐसे में तापमान में 2 से 3 डिग्री का उछाल देखा जा सकता है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की-मध्यम बारिश होने के आसार है। दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 17 सितंबर से एक बार फिर मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में तेजी होने की संभावना है।