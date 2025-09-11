राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त, इस बार कितने पूछे सवाल, कितने बिल हुए पास? जानें पूरा ब्यौरा

सत्र समाप्ति के बाद वासुदेव देवनानी ने बताया कि सोलहवीं विधानसभा के पहले तीन सत्रों में 91.5% प्रश्नों के जवाब विधानसभा को प्राप्त हुए, जो एक बड़ी उपलब्धि है। प्रथम सत्र में 2098 में से 2073 प्रश्नों, द्वितीय सत्र में 7945 में से 7657 प्रश्नों, और तृतीय सत्र में 9701 में से 8351 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों के जवाब समय पर प्राप्त हुए, जिसका श्रेय अधिकारियों के साथ निरंतर समीक्षा को दिया गया।