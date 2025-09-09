राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास, उम्रकैद, बुलडोजर, 50 लाख का जुर्माना… जानें इसमें क्या हैं नए प्रावधान?

बताते चलें कि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस ने बहस में हिस्सा नहीं लिया और नारेबाजी करते हुए सदन में हंगामा किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए है। सभी को अपने पसंद के धर्म को चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरन, छल, कपट या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने का अधिकार किसी को नहीं है।