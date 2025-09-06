क्या है जैसलमेर का खेतसिंह हत्याकांड? मर्डर के बाद कैसे भड़की हिंसा? गांव में अभी भी पसरा सन्नाटा

गुरुवार, 4 सितंबर को स्थिति और बिगड़ गई। सुबह 11 बजे से डांगरी में धरना-प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए शाम 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। तय समय पर मांगें न माने जाने पर भीड़ बेकाबू हो गई और गांव में घुसकर कुछ घरों और एक कार में आग लगा दी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।