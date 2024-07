IMD Alert : 17 जुलाई से राजस्थान में फिर होगी ताबड़तोड़ बारिश! IMD ने जारी किया डबल अलर्ट, मानसून ट्रफ लाइन ने बदला रास्ता

आगामी दो सप्ताह बारिश : 11 जुलाई

राज्य में आगामी एक सप्ताह सामान्य से कम बारिश तथा अगले सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना है।

Below normal rainfall in next one week & above normal rainfall very likely in Rajasthan during next week. pic.twitter.com/RS9koyeKsW