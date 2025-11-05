Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

खुशखबरी: छत बनेगी कमाई का जरिया, सोलर बिजली पर अब और ज्यादा मिलेगा पैसा

राजस्थान में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 05, 2025

solar-panels

सोलर पैनल। फोटो: पत्रिका

जयपुर। रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। रूफटॉप सोलर पैनल के जरिए बिजली उत्पादन कर डिस्कॉम को सप्लाई करने के बदले उन्हें 25 प्रतिशत ज्यादा भुगतान मिलेगा, जो करीब 55 पैसे प्रति यूनिट होगा। डिस्कॉम्स ने सोलर एनर्जी के फीड-इन टैरिफ रेट (नेट मीटरिंग) में भुगतान दर 2.71 रुपए से बढ़ाकर 3.26 प्रति यूनिट कर दी है। यानी अब जो उपभोक्ता अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देते हैं, उन्हें पहले से ज्यादा दर पर भुगतान किया जाएगा। इसी तरह नेट बिलिंग के उपभोक्ताओं के लिए दर भी 3.04 रुपए से बढ़ाकर 3.65 रुपए यूनिट की गई है।

अभी 1.36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के 1773 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिन्हें तत्काल इसका फायदा मिलेगा। नए जुड़ने उपभोक्ताओं के लिए भी यह लागू होगा। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के निर्धारित रेगूलेशन की पालना में डिस्कॉम्स ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अफसरों का दावा है कि इससे लोग छतों का उपयोग सोलर पैनल लगाने की तरफ तेजी से बढ़ेंगे।

इसलिए बढ़ी भुगतान दर

आयोग ने रेगूलेशन जारी किया हुआ है। इसके तहत अक्षय ऊर्जा खरीद की उस वर्ष जो भी बिडिंग रेट आएगी, उसमें 25 प्रतिशत राशि जोड़ी जाएगी। अभी बिडिंग रेट 2.61 रुपए प्रति यूनिट आई है और इसमें 25 प्रतिशत राशि जोड़ने पर 3.26 रुपए यूनिट भुगतान दर हो जाएगी।

अभी तीसरा नम्बर, पहले नम्बर पर है आना


  1. गुजरात- 5899 मेगावाट




  2. महाराष्ट्र- 4087 मेगावाट




  3. राजस्थान- 1773 मेगावाट

रूफटॉप सोलर से जुड़े डिस्कॉमवार उपभोक्ता

-48207 उपभोक्ता जयपुर डिस्कॉम में
-39829 उपभोक्ता अजमेर डिस्कॉम में
-47036 उपभोक्ता जोधपुर डिस्कॉम में

इस तरह फायदे का दावा

-बिजली के बिल में कमी
-खाली जगह का ज्यादा से ज्यादा उपयोग
-सौर ऊर्जा उत्पादन में जन सहभागिता को बढ़ावा
-प्रदूषण में कमी लाना
-कार्बन उत्सर्जन कम करना

500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू-खंडों पर अनिवार्य

बिल्डिंग बायलॉज में 500 वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के आवासीय भवन, इमारतों में सोलर पैनल लगाना अनिवार्य है। इसमें अस्पताल, होटल-मोटल, रिसोर्ट, धर्मशाला, अतिथि गृह, छात्रावास, सामुदायिक केंद्र भी शामिल हैं। इसके दायरे में प्रदेश के करीब 5 लाख भवन, इमारत हैं। सोलर पैनल नहीं लगाने पर 50 से 100 रुपए प्रति वर्गमीटर की पेनल्टी भी है, लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, जिससे पता लगा सकें कि कितने लोगों के पेनल्टी लगी।

ये भी पढ़ें

त्योहारी सीजन के बीच राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर, मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली, यहां करें आवेदन
सीकर
Sikar Installing solar plant

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 07:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / खुशखबरी: छत बनेगी कमाई का जरिया, सोलर बिजली पर अब और ज्यादा मिलेगा पैसा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Accident: पैर एक्सीलेटर पर था… याद कुछ नहीं, पूछताछ में आरोपी डंपर चालक का चौंकाने वाला खुलासा

dumper-driver-Kalyan-Meena
जयपुर

राजस्थान में बलात्कार पीड़िता ने बालिग होने पर आरोपी से की शादी, कोर्ट ने रद्द की FIR

Rajasthan
जयपुर

Jaipur: सब्जी बेचने वाले की चमकी किस्मत, पंजाब लॉटरी ने बना दिया 11 करोड़ का मालिक, इतना कटेगा टैक्स

जयपुर

जयपुर में सजेगी क्रिकेट की शेरनी हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा, एक मंच पर होंगे दो विश्वकप विजेता कप्तान

Harmanpreet Kaur
जयपुर

Aaj Ka Rashifal, 5 November 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर कौन पाएगा सौभाग्य, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal, today Horoscope
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.