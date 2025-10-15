त्योहारी सीजन के बीच राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर, मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली, यहां करें आवेदन



लोन के लिए जन-समर्थ पोर्टल का विकल्प भी मिलेगा। योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अधिकतम 17,000 प्रति सिस्टम की वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से एक किलोवाट पर 30000, दो किलोवाट पर 60000 और तीन किलोवाट पर अधिकतम 78,000 सब्सिड़ी मिल सकेगी। खास बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से पहले पांच लाख लाभार्थियों को 1100 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।