Rajasthan News: दवा में जहर, सिस्टम में सन्नाटा, निशुल्क दवा योजना से भी मिली नहीं राहत

गत तीन वर्ष में 375 दवाएं अमानक और 58 नकली पाई गई। वहीं पिछले पांच वर्ष में निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में पहुंचीं 700 दवाइयां अमानक साबित हुई। जनस्वास्थ्य अभियान इंडिया के अनिल गोस्वामी और बसंत हरियाणा ने राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं औषधि नियंत्रक को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही निःशुल्क दवा योजना में वितरित दवाओं की गुणवत्ता जांच, राज्य स्तरीय विशेष जांच दल गठित करने, अमानक एवं नकली दवाओं के निर्माण व बिक्री की पूरी जांच करवाने, सभी सरकारी अस्पतालों व दवा आपूर्ति चैनलों की स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक करने तथा दोषी कंपनियों व वितरकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।