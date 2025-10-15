Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News: दवा में जहर, सिस्टम में सन्नाटा, निशुल्क दवा योजना से भी मिली नहीं राहत

राजस्थान में नकली और अमानक दवाओं का कारोबार इतना गहरा हो चुका है कि जांच रिपोर्ट आने से पहले ही इनकी हजारों मात्रा बाजार में खप चुकी होती है। रिपोर्ट आने के बाद भी इन दवाओं को बाजार से हटाने कार्रवाई बेहद धीमी रहती है।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 15, 2025

Play video

600 करोड़ की दवाइयां हर साल मिल रही अमानक या नकली

Trade in counterfeit and substandard medicines: राजस्थान में नकली और अमानक दवाओं का कारोबार इतना गहरा हो चुका है कि जांच रिपोर्ट आने से पहले ही इनकी हजारों मात्रा बाजार में खप चुकी होती है। रिपोर्ट आने के बाद भी इन दवाओं को बाजार से हटाने कार्रवाई बेहद धीमी रहती है। राजस्थान पत्रिका के सोमवार के अंक में '600 करोड़ की दवाइयां हर साल मिल रही अमानक या नकली' शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद, जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया, राजस्थान राज्य इकाई ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव एवं केंद्रीय सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली) को पत्र लिखकर प्रदेशवासियों के जीवन और स्वास्थ्य पर मंडरा रहे खतरे पर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है।

तीन वर्ष में 375 दवाएं अमानक, 58 नकली

गत तीन वर्ष में 375 दवाएं अमानक और 58 नकली पाई गई। वहीं पिछले पांच वर्ष में निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में पहुंचीं 700 दवाइयां अमानक साबित हुई। जनस्वास्थ्य अभियान इंडिया के अनिल गोस्वामी और बसंत हरियाणा ने राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं औषधि नियंत्रक को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही निःशुल्क दवा योजना में वितरित दवाओं की गुणवत्ता जांच, राज्य स्तरीय विशेष जांच दल गठित करने, अमानक एवं नकली दवाओं के निर्माण व बिक्री की पूरी जांच करवाने, सभी सरकारी अस्पतालों व दवा आपूर्ति चैनलों की स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक करने तथा दोषी कंपनियों व वितरकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

सालाना 600 करोड़ तक की दवाएं अमानक और नकली

राजस्थान के सालाना 20 हजार करोड़ के थोक और खुदरा दवा बाजार में करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की दवाइयां अमानक और नकली मिल रही हैं। मरीजों के जीवन के लिए खतरा बन सकने वाली ये दवाइयां बाजार में जाने के बाद लिए जा रहे सैंपल में घटिया पाई जा रही हैं।

सैंपल फेल होने के बाद औषधि नियंत्रण आयुक्तालय इन पर रोक लगाने और बाजार से हटाने की पूरी जिम्मेदार निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता को देकर मुक्त हो जाता है। लेकिन, इससे पहले मरीजों को दी जा चुकी दवा की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती।

राजस्थान और मध्यप्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत और बीमार होने के आरोपों के बाद दवा बाजार से लिए जाने वाले सैंपलों की पड़ताल में सामने आया कि इस साल जनवरी से अब तक 98 दवाइयां अमानक पाई जा चुकी हैं। यह आंकड़ा साल के अंत तक करीब 125 तक जाने की आशंका है। पिछले तीन साल के दौरान राज्य में 58 दवाइयां नकली भी पाई गई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 08:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News: दवा में जहर, सिस्टम में सन्नाटा, निशुल्क दवा योजना से भी मिली नहीं राहत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: बेटी के शव से लिपटकर रोते रहे पिता, बेसुध हुई मां, घर से 100 मीटर दूरी पर स्कूल बस ने कुचला, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत

जयपुर

Jaipur: पट्टों के बदले रिश्वत मामले में मुनेष गुर्जर पर आरोप सही, अब शुरू होगी बर्खास्तगी की प्रक्रिया

Former mayor Munesh Gurjar
जयपुर

Rajasthan News: गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर किया लाइक तो जाएंगे हवालात, एजीटीएफ की विदेश में चौथी बड़ी कार्रवाई

जयपुर

68 दिन बाद तिरंगे में लिपटा लौटा लाल: पहली पोस्टिंग में ही शहीद हुए अग्निवीर भीम सिंह, अंतिम विदाई देते रो पड़ा पूरा गांव

Agniveer Bhim Singh Shekhawat
जयपुर

जयपुर में 106 बीघा में बसाई जा रही थी 6 अवैध कॉलोनी, JDA का चला बुलडोजर

JDA-Action
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.